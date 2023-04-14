Байден распорядился принять меры по защите секретных данных во избежание утечки

Президент США Джо Байден поручил американским военным и разведслужбам принять меры по защите секретной информации, чтобы утечка материалов больше не повторилась, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я отдал распоряжение нашему военному и разведывательному сообществу укрепить безопасность "чувствительной" информации и ограничить её распространение, и наша команда, отвечающая за нацбезопасность, тесно координирует действия с партнёрами и союзниками", — указано в распоряжении Байдена.