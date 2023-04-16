В Москву спецрейсом доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила в Москву Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Самолёт, на борту которого находилась святыня, приземлился в аэропорту Внуково-3.
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву. Видео © LIFE
Позднее Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя на ночное богослужение по случаю наступления Пасхи, которое проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также лампады с огнём этой ночью будут доставлены в десятки городов страны.
Благодатный огонь является в храме Гроба Господня в Иерусалиме уже не одно тысячелетие. Самые ранние документальные упоминания об этом датируются IV веком. Согласно им, "нетварный Свет осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа".
Напомним, в этом году Благодатный огонь сошёл на израильскую землю в субботу, 15 апреля. За таинством наблюдали тысячи христиан со всего мира. В Москву святыню доставили спецрейсом из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона.
Кадр из видео LIFE