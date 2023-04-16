В Москву спецрейсом доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила в Москву Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Самолёт, на борту которого находилась святыня, приземлился в аэропорту Внуково-3.

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву. Видео © LIFE

Позднее Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя на ночное богослужение по случаю наступления Пасхи, которое проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также лампады с огнём этой ночью будут доставлены в десятки городов страны.