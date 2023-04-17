КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 23:50

Президент Эквадора Лассо попал в больницу с недомоганием на фоне инфекции

Президент Эквадора Гильермо Лассо доставлен в больницу с недомоганием из-за инфекции мочевыводящих путей. Об этом сообщает президентский секретариат коммуникаций.

"Вчера после того, как он дал интервью международному изданию, у него поднялась температура и развилось недомогание, в связи с чем он был переведён в военный госпиталь в Кито", — говорится в сообщении в "Твиттере".

Из-за случившегося запланированные заседания Совета безопасности будут перенесены на другой срок. Медики советуют 67-летнему президенту оставаться в клинике под наблюдением и отдыхать, пока продолжается лечение.

Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжёлом состоянии

Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжёлом состоянии

Ранее Лайф писал, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане из-за жалоб на внезапные боли. Врачи сделали политику компьютерную томографию. По результатам анализов было установлено, что воспаление лёгких у Берлускони может быть последствием общего ослабления организма, вызванного лейкемией. Сейчас политику стало лучше, он переведён из реанимации в обычную палату.

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Юлия Коновалова
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