Президент Эквадора Лассо попал в больницу с недомоганием на фоне инфекции
Президент Эквадора Гильермо Лассо доставлен в больницу с недомоганием из-за инфекции мочевыводящих путей. Об этом сообщает президентский секретариат коммуникаций.
"Вчера после того, как он дал интервью международному изданию, у него поднялась температура и развилось недомогание, в связи с чем он был переведён в военный госпиталь в Кито", — говорится в сообщении в "Твиттере".
Из-за случившегося запланированные заседания Совета безопасности будут перенесены на другой срок. Медики советуют 67-летнему президенту оставаться в клинике под наблюдением и отдыхать, пока продолжается лечение.
Ранее Лайф писал, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане из-за жалоб на внезапные боли. Врачи сделали политику компьютерную томографию. По результатам анализов было установлено, что воспаление лёгких у Берлускони может быть последствием общего ослабления организма, вызванного лейкемией. Сейчас политику стало лучше, он переведён из реанимации в обычную палату.