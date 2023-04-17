Жертвами конфликта в Судане стали 83 человека, в больницах закончились медикаменты
ВОЗ: В ходе вооружённых столкновений в Судане погибло уже 83 человека
Число погибших в результате боевых столкновений в Судане возросло до 83, пострадало 1126 человек. Такие данные привёл представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которого цитирует телеканал Al Hadath.
Представитель организации также добавил, что распределённые ранее по больницам Хартума медикаменты на настоящий момент исчерпаны.
Активная фаза противостояния между подразделениями армии страны и отрядами Сил быстрого реагирования (спецназ) началась утром 15 апреля. Несмотря на то что Совбез ООН призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь, бои продолжились. Среди погибших также трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, из-за чего программа приостановила работу в стране.
ТАСС / АР