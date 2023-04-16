Двое граждан Греции пострадали в ходе боестолкновений в Судане

Двое граждан Греции получили ранения в Судане, они доставлены в больницу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

"Двое раненых греков находятся в больнице, информации о других пострадавших греках пока нет", — заявили в ведомстве.

Грекам, находящимся на территории Судана, рекомендовано получать регулярную информацию о ходе событий, избегать ненужных поездок и соблюдать максимально возможные меры безопасности.