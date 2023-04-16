Двое граждан Греции пострадали в ходе боестолкновений в Судане
Двое граждан Греции получили ранения в Судане, они доставлены в больницу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.
"Двое раненых греков находятся в больнице, информации о других пострадавших греках пока нет", — заявили в ведомстве.
Грекам, находящимся на территории Судана, рекомендовано получать регулярную информацию о ходе событий, избегать ненужных поездок и соблюдать максимально возможные меры безопасности.
Согласно заявлению епископа Александрийской православной церкви митрополита Нубийского и всего Судана Саввы, граждане получили ранения в конце литургии в Хартуме от взорвавшейся на улице ракеты. В здании церкви греческой православной общины оказались заблокированными 15 человек, которые не могут покинуть помещение из-за обстрелов.
Напомним, в Судане начались вооружённые столкновения между армией и спецназом. Их возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). 15 апреля стороны вели бои за контроль над аэропортом в Хартуме, в результате армия оттеснила и поразила лагерь спецназа в Омдурмане. Главнокомандующий Вооружёнными силами Судана подписал указ о роспуске сил быстрого реагирования. Ранее было известно о 56 погибших и 595 пострадавших.
Twitter / Robert Carter