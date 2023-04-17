"Весь скрученный": Мать боится за превратившегося в скелет Саакашвили
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в скелет
Михаил Саакашвили. Фото © Telegram / Caspian Live || 24/7
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий заключение в тюрьме, превратился в скелет. Об этом заявила его мать Гиули Аласания, говоря о его состоянии здоровья.
"Человек превратился в скелет. Когда он встаёт, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как столетний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пищу", — рассказала она журналистам.
Родительница напомнила, что после отказа грузинских судов отсрочить тюремное наказание Саакашвили и направить его на лечение за границу его защита подала иск в Страсбургский суд по правам человека. При этом она не смогла сказать точно, сколько времени потребуется Европейскому суду для его рассмотрения. Аласания отметила, что иск подразумевает возможность пройти Саакашвили лечение и поправить здоровье.
Как писал Лайф, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заключили под стражу ещё в 2021 году по возвращении в страну после восьмилетнего отсутствия. Политик обвиняется в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. При этом во время заключения он неоднократно жаловался на ухудшение своего здоровья, а в его организме обнаружили тяжёлые металлы и мышьяк. Месяц назад его мать забила тревогу и заявила, что Саакашвили достиг критического для здоровья значения.