"Весь скрученный": Мать боится за превратившегося в скелет Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий заключение в тюрьме, превратился в скелет. Об этом заявила его мать Гиули Аласания, говоря о его состоянии здоровья.

"Человек превратился в скелет. Когда он встаёт, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как столетний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пищу", — рассказала она журналистам.