В Луганске появился региональный сайт "Комсомольской правды". Как уточняет kp.ru , на нём будут собраны самые важные для жителей ЛНР новости, интервью с первыми лицами и репортажи военных корреспондентов. Кроме того, появился Telegram-канал "Комсомольская правда — Луганск".

"Мы расскажем о том, что волнует луганчан и чем живёт ЛНР! Мы примем жалобы от населения и поможем решить их вопросы. Добро пожаловать к нам, наши двери открыты для всех!" — отметили сотрудники региональной редакции.