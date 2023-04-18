КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 19:05

В Луганске появился региональный сайт "Комсомольской правды"

В Луганске появился региональный сайт "Комсомольской правды". Как уточняет kp.ru, на нём будут собраны самые важные для жителей ЛНР новости, интервью с первыми лицами и репортажи военных корреспондентов. Кроме того, появился Telegram-канал "Комсомольская правда — Луганск".

"Мы расскажем о том, что волнует луганчан и чем живёт ЛНР! Мы примем жалобы от населения и поможем решить их вопросы. Добро пожаловать к нам, наши двери открыты для всех!" — отметили сотрудники региональной редакции.

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Лайф напоминает, что гендиректором и главредом "Комсомольской правды" с 22 ноября 2022 года является Олеся Носова. Прошлый главред Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в возрасте 68 лет. В Хабаровске открыли улицу, названную в его честь.

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Telegram / Комсомольская правда — Луганск

Никита Осипов
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