В Луганске появился региональный сайт "Комсомольской правды"
В Луганске появился региональный сайт "Комсомольской правды". Как уточняет kp.ru, на нём будут собраны самые важные для жителей ЛНР новости, интервью с первыми лицами и репортажи военных корреспондентов. Кроме того, появился Telegram-канал "Комсомольская правда — Луганск".
"Мы расскажем о том, что волнует луганчан и чем живёт ЛНР! Мы примем жалобы от населения и поможем решить их вопросы. Добро пожаловать к нам, наши двери открыты для всех!" — отметили сотрудники региональной редакции.
Лайф напоминает, что гендиректором и главредом "Комсомольской правды" с 22 ноября 2022 года является Олеся Носова. Прошлый главред Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в возрасте 68 лет. В Хабаровске открыли улицу, названную в его честь.
Telegram / Комсомольская правда — Луганск