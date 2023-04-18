Швейцарский банк уличён в обслуживании счетов нацистов

В США бюджетный комитет сената опубликовал данные о том, что швейцарский банк Credit Suisse вплоть до 2020 года обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета по результатам двухпартийного расследования.

"Credit Suisse, по всей видимости, вёл счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине", — отмечается там.

По информации американских парламентариев, 70 счетов, которые могли иметь отношение к сбежавшим в Аргентину нацистам, были открыты в банке после 1945 года. Из них 14 оставались открыты в этом веке, причём некоторые — даже в 2020 году.

Так, один из упомянутых счетов принадлежал осуждённому в ходе Нюрнбергского процесса нацистскому командиру, другой — также осуждённому командиру СС. Впервые информация о таких действиях банка появилась в 2020 году. Credit Suisse тогда обещал провести своё расследование.