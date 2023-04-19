Политолог предложил давать защиту общественникам, поддерживающим спецоперацию

Правоохранителям необходимо защищать общественников, которые высказываются в поддержку СВО. Это связано с тем, что на них могут напасть, считает военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. Так он отреагировал на получение некоторыми военными экспертами подозрительных статуэток.

"По мнению одного из ведущих российских блогеров Сергея Карнаухова, все общественники, которые поддерживают СВО, так или иначе находятся под прицелом у СБУ. Поэтому нужно правоохранительным органам оберегать общественников", — сказал он в беседе с Ura.ru.