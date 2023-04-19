Политолог предложил давать защиту общественникам, поддерживающим спецоперацию
Военный политолог Иванников призвал защищать поддерживающих СВО общественников
Правоохранителям необходимо защищать общественников, которые высказываются в поддержку СВО. Это связано с тем, что на них могут напасть, считает военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. Так он отреагировал на получение некоторыми военными экспертами подозрительных статуэток.
"По мнению одного из ведущих российских блогеров Сергея Карнаухова, все общественники, которые поддерживают СВО, так или иначе находятся под прицелом у СБУ. Поэтому нужно правоохранительным органам оберегать общественников", — сказал он в беседе с Ura.ru.
Политолог считает, что общественникам нужно соблюдать личную безопасность и быть готовыми к нападению. Также им могут грозить информационные и другие провокации.
Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. В полицию об этом сообщил эксперт Константин Сивков. Он считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Скульптор, который сделал бюсты и отправил их, рассказал, что не знает заказчика.
PxHere