В ОНК рассказали, как себя чувствует убийца Татарского
Секретарь ОНК Мельников: При беседе обвиняемая в теракте Трепова была напряжена
Дарья Трепова. Фото © ТАСС / URA.RU / Андреев Владимир
Дарья Трепова, которую обвиняют в убийстве военкора Владлена Татарского, находится в напряжённом состоянии. Накануне с ней пообщался член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"На контакт она пошла спокойно, но была напряжена. Сейчас она находится в "Лефортово" в двухместной камере, но одна. Может находиться так до 14 дней — это так называемый карантин. У неё в камере есть телевизор и холодильник", — рассказал он "Ленте.ру".
Напомним, 2 апреля военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта на своём творческом вечере в кафе "Стрит-бар" в Петербурге. Дарья Трепова подарила журналисту статуэтку, внутри которой была бомба. Девушка арестована и сотрудничает со следствием. Организатором преступления оказался украинский диверсант Юрий Денисов. Он передал Треповой взрывное устройство, а также собирал данные о военкоре. Подозреваемый приехал из Киева в феврале 2023 года, а после теракта сбежал через Армению в Турцию. Его ищут.