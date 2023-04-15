В ОНК рассказали, как себя чувствует убийца Татарского

"На контакт она пошла спокойно, но была напряжена. Сейчас она находится в "Лефортово" в двухместной камере, но одна. Может находиться так до 14 дней — это так называемый карантин. У неё в камере есть телевизор и холодильник", — рассказал он "Ленте.ру".