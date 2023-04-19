В Госдуме из-за подозрительных посылок призвали "не парковаться где попало"

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой считает, что отправка некоторым военным корреспондентам и экспертам подозрительных посылок со статуэтками — это чья-то "дурацкая шутка, которая превращает ситуацию в фарс". Об этом он сказал в беседе с Лайфом.

Пётр Толстой прокомментировал получение российскими военкорами и политологами подозрительных статуэток. Видео © LIFE

По его мнению, ФСБ рассматривает дополнительные меры безопасности россиян, которые стали мишенью для Киева. Он также дал несколько советов публичным коллегам.