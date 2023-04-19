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Опубликовано 19 апреля 2023, 16:04

В Госдуме из-за подозрительных посылок призвали "не парковаться где попало"

Толстой: Отправка военкорам и экспертам странных посылок — чья-то шутка

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой считает, что отправка некоторым военным корреспондентам и экспертам подозрительных посылок со статуэтками — это чья-то "дурацкая шутка, которая превращает ситуацию в фарс". Об этом он сказал в беседе с Лайфом.

Пётр Толстой прокомментировал получение российскими военкорами и политологами подозрительных статуэток. Видео © LIFE

По его мнению, ФСБ рассматривает дополнительные меры безопасности россиян, которые стали мишенью для Киева. Он также дал несколько советов публичным коллегам.

"Всем коллегам, которые находятся на виду и в публичной плоскости, желательно какие-то меры предосторожности всё-таки предпринимать: не оставлять машины где попало, стараться не принимать какие-то большие подарки", — отметил Толстой.

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Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. В полицию об этом сообщил эксперт Константин Сивков. Он считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Скульптор, который сделал бюсты и отправил их, рассказал, что не знает заказчика.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Юнашев
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