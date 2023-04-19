Международный инвестбанк сообщил о переносе штаб-квартиры из Будапешта в Россию

Российско-венгерский Международный инвестиционный банк (МИБ), работу которого в ЕС фактически заблокировали санкции США, переносит штаб-квартиру из Венгрии в Россию, сообщает пресс-служба финансовой организации. Напомним, головной офис МИБ был перенесён из Москвы в Будапешт в 2019 году.

"В связи с санкциями США банк в настоящее время лишён возможности проведения финансовых операций. С учётом фактического прекращения членства Венгрии в МИБ, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию", — говорится в сообщении.