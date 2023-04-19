Стало известно о попытке США успокоить Израиль в связи с утечкой данных Пентагона
Walla: США заверили Израиль, что принимают меры во избежание новых утечек данных
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона принимает все меры по защите секретной информации, чтобы утечка материалов впредь не повторилась. Об этом глава оборонного ведомства США заявил в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галлантом, пишет портал Walla.
По данным издания, Израиль выразил крайнюю обеспокоенность из-за утечки секретных документов Пентагона. Вместе с тем стоит отметить, что разговор Остина и Галанта, который не анонсировался ни военными ведомствами, ни СМИ обеих стран, состоялся по защищённой телефонной линии ещё в прошлый четверг.
Напомним, Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине, в которых якобы говорится о состоянии ВСУ и подготовке бригад. Следователи считают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.
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