Стало известно о попытке США успокоить Израиль в связи с утечкой данных Пентагона

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона принимает все меры по защите секретной информации, чтобы утечка материалов впредь не повторилась. Об этом глава оборонного ведомства США заявил в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галлантом, пишет портал Walla .

По данным издания, Израиль выразил крайнюю обеспокоенность из-за утечки секретных документов Пентагона. Вместе с тем стоит отметить, что разговор Остина и Галанта, который не анонсировался ни военными ведомствами, ни СМИ обеих стран, состоялся по защищённой телефонной линии ещё в прошлый четверг.