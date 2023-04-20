На Украине нашли новое объяснение таинственной вспышке над Киевом
На Украине связали вспышку над Киевом с вхождением космического тела в атмосферу
Яркая вспышка над Киевом может быть связана со входом космического тела в плотные слои атмосферы. Об этом сообщается на сайте Главного центра спецконтроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины.
"Расчётное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — говорится в сообщении.
Указывается, что инфраструктурные средства ГЦСК зафиксировали 19 апреля в 21:57 на Украине высокоэнергетическое акустическое событие.
Напомним, вечером 19 апреля в небе над Киевом было замечено несколько ярких вспышек. Была объявлена воздушная тревога. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, однако в американском космическом агентстве это опровергли.
Telegram / "Страна"