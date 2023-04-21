КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 10:06

Раскрыто новое возможное место работы бывшего красноярского губернатора Усса

Песков не исключил, что экс-глава Красноярского края Усс продолжит работу в СФ

<p>Александр Усс. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Александр Усс. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Федеральный уровень [новой работы Усса], мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Комиссаров счёл назначение Котюкова врио главы Красноярского края победой РАНХиГС

Комиссаров счёл назначение Котюкова врио главы Красноярского края победой РАНХиГС

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку Усса и назначил врио главы Красноярского края бывшего министра науки и образования, выпускника первого потока "школы губернаторов" Михаила Котюкова. Усс официально объявил об отставке 20 апреля. 68-летний политик заявил, что получил предложение от президента РФ продолжить работу "на федеральном уровне".

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров