Раскрыто новое возможное место работы бывшего красноярского губернатора Усса

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Федеральный уровень [новой работы Усса], мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", — сказал представитель Кремля на брифинге.