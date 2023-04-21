Раскрыто новое возможное место работы бывшего красноярского губернатора Усса
Песков не исключил, что экс-глава Красноярского края Усс продолжит работу в СФ
Александр Усс. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может продолжить работу в Совете Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Федеральный уровень [новой работы Усса], мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку Усса и назначил врио главы Красноярского края бывшего министра науки и образования, выпускника первого потока "школы губернаторов" Михаила Котюкова. Усс официально объявил об отставке 20 апреля. 68-летний политик заявил, что получил предложение от президента РФ продолжить работу "на федеральном уровне".