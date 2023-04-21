Франция отказалась передать ВСУ цифровую карту Белоруссии для диверсий с дронами и самолётами
Le Monde узнала об отказе Франции передать ВСУ карты для полётов над Белоруссией
Франция отказалась передать ВСУ цифровые карты для полётов боевых самолётов или беспилотников над территорией Белоруссии. Об этом узнала газета Le Monde от источников в военных кругах.
По словам инсайдеров, Украина обратилась к Парижу с просьбой предоставить цифровую карту Белоруссии (DTED, digital terrain elevation data). Она детально описывает рельеф местности, включая такие препятствия, как линии высокого напряжения. Карта объединяет все тактические данные, необходимые для проникновения на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости, утверждает инсайдер.
Париж заверил Киев в неизменной поддержке по теме защиты украинской территории, но отказался вмешиваться в операции на чужой территории. При этом Le Monde уверена, что Украина обратилась за картой и к другим членам коалиции. В Министерстве Вооружённых сил Франции отказались от комментариев по этому вопросу, но опровергать ничего не стали.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи. По его словам, такая операция не могла быть проведена без ведома лидера Незалежной Владимира Зеленского. Самолёт А-50 ВКС России не получил в результате атаки серьёзных повреждений.
Shutterstock