Франция отказалась передать ВСУ цифровую карту Белоруссии для диверсий с дронами и самолётами

Франция отказалась передать ВСУ цифровые карты для полётов боевых самолётов или беспилотников над территорией Белоруссии. Об этом узнала газета Le Monde от источников в военных кругах.

По словам инсайдеров, Украина обратилась к Парижу с просьбой предоставить цифровую карту Белоруссии (DTED, digital terrain elevation data). Она детально описывает рельеф местности, включая такие препятствия, как линии высокого напряжения. Карта объединяет все тактические данные, необходимые для проникновения на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости, утверждает инсайдер.