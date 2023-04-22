В Сети вспомнили пророчество старца Лаврентия Черниговского о России и Украине

Старец Лаврентий Черниговский (1868–1950) при своей жизни сделал пророчество о расколе России и Украины. Об этом пишет православный портал omolitvah.ru.

"Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае", — говорил старец более 73 лет назад, когда о противостоянии не могло быть и речи.

Также Черниговский отмечал, что Россию, Украину и Белоруссию нельзя разделить так же, как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, — это Един Бог.

"Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы (церкви) и унии", — предостерегал священнослужитель.

Что касается Михаила Денисенко, который известен как патриарх раскольнической ПЦУ, то ему Черниговский предрёк незавидную судьбу.

"Сам уйдёт в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская", — пророчествовал архимандрит.