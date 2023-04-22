КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 15:31

В Сети вспомнили пророчество старца Лаврентия Черниговского о России и Украине

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Laurence_of_Chernigov.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Старец Лаврентий Черниговский (1868–1950) при своей жизни сделал пророчество о расколе России и Украины. Об этом пишет православный портал omolitvah.ru.

"Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае", — говорил старец более 73 лет назад, когда о противостоянии не могло быть и речи.

Страшное знамение: Почему икона в Киево-Печерской лавре "заплакала" кроваво-красными слезами

Страшное знамение: Почему икона в Киево-Печерской лавре "заплакала" кроваво-красными слезами

Также Черниговский отмечал, что Россию, Украину и Белоруссию нельзя разделить так же, как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, — это Един Бог.

"Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы (церкви) и унии", — предостерегал священнослужитель.

Начало эры Водолея: Пророчества Нострадамуса и Ванги на 2023 год для России, Украины и мира

Начало эры Водолея: Пророчества Нострадамуса и Ванги на 2023 год для России, Украины и мира

Что касается Михаила Денисенко, который известен как патриарх раскольнической ПЦУ, то ему Черниговский предрёк незавидную судьбу.

"Сам уйдёт в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская", — пророчествовал архимандрит.

Какие испытания ждут Россию в 2023 году: Пророчества и предсказания

Какие испытания ждут Россию в 2023 году: Пророчества и предсказания

Сегодня раскольники из ПЦУ превзошли самих себя. В селе Требухов Киевской области они захватили Покровский храм канонической Украинской православной церкви и надругались над Библией. При этом свои действия раскольники снимали на камеру.

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • Мистика
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров