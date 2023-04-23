"Запредельная коррупция": Херш раскрыл, как глава ЦРУ отчитал Зеленского за новые Mercedes у чиновников

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал украинского президента Владимира Зеленского за новенькие Mercedes, на которых по Киеву разъезжают чиновники и генералы. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш, комментируя январскую поездку Бёрнса на Украину.

"Основная мысль, которую хотели донести до лидера киевского режима Владимира Зеленского, заключалась в следующем: [американские] чиновники и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете себе слишком много — забираете себе больше [остальных]", — заявил он ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT.

Херш назвал запредельным уровень коррупции на Украине, отметив, что так "было всегда", а также напомнил о списке из 35 коррумпированных украинских генералов и чиновников, который Бёрнс представил Зеленскому. К слову, из них показательно уволены были лишь десять человек.