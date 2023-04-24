Олимпийский чемпион Клебо объявил о выходе из сборной Норвегии по лыжам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо объявил об уходе из сборной Норвегии. По его словам, теперь национальная федерация, ранее объявившая о сокращении расходов из-за сложной финансовой ситуации, сможет потратить средства на других спортсменов.

"С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им не придётся платить и за моё пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора", — цитирует Клебо VG.

В соцсетях 26-летний лыжник признался, что будет продолжать спортивную карьеру, но теперь самостоятельно готовиться к стартам. При этом он указал на мнение некоторых о том, что к нему было особенное отношение в сборной, которое он не заслуживал.

"Теперь, когда меня нет в сборной, они могут не думать о том, что воспринимается ими как дискриминация", — указал Клебо.

В свою очередь в Федерации лыжных видов спорта Норвегии заявили, что уважают решение спортсмена, но при этом сохраняют надежду на то, что Клебо сможет выступить на чемпионате мира в следующем сезоне.