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23 апреля, 22:09

Олимпийский чемпион Клебо объявил о выходе из сборной Норвегии по лыжам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо объявил об уходе из сборной Норвегии. По его словам, теперь национальная федерация, ранее объявившая о сокращении расходов из-за сложной финансовой ситуации, сможет потратить средства на других спортсменов.

"С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им не придётся платить и за моё пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора", — цитирует Клебо VG.

В соцсетях 26-летний лыжник признался, что будет продолжать спортивную карьеру, но теперь самостоятельно готовиться к стартам. При этом он указал на мнение некоторых о том, что к нему было особенное отношение в сборной, которое он не заслуживал.

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"Теперь, когда меня нет в сборной, они могут не думать о том, что воспринимается ими как дискриминация", — указал Клебо.

В свою очередь в Федерации лыжных видов спорта Норвегии заявили, что уважают решение спортсмена, но при этом сохраняют надежду на то, что Клебо сможет выступить на чемпионате мира в следующем сезоне.

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Напомним, российские спортсмены сейчас отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Вопрос об их допуске к гонкам FIS обещала обсудить на ближайшем заседании совета организации. Оно запланировано на конец мая.

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Wikipedia / Granada

Ольга Платонова
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