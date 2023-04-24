Киркоров рассказал, как "зомби" Зеленский из-за безденежья жил в его квартире

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью изданию "Аргументы и факты" исполнитель вспомнил, что познакомился с тогда ещё простым шоуменом в начале нулевых в Киеве и у них были прекрасные отношения.

Киркоров также добавил, что Зеленский очень хотел пробиться на российское телевидение. Певец помог ему в этом, предложив стать его соведущим в программе "Фактор А" на телеканале "Россия". Король российской эстрады также вспомнил, как будущий президент Незалежной полгода жил у него бесплатно в квартире в Москве. Тогда, подчеркнул Киркоров, у Зеленского не было денег. Последняя их встреча состоялась в 2015 году в Майами, когда Зеленский примерял ботинки в торговом центре.

"Увидев меня, он (Зеленский) отвёл глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", — сказал Киркоров.