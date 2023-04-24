"Она ни на что не претендует": Киркоров-старший ответил на слухи о новом браке

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров опроверг слухи о помолвке с молодой помощницей Олесей. В эфире программы "Звёзды сошлись" 90-летний музыкант подчеркнул, что девушка просто ему помогает и ни на что не претендует.

"Она просто помогает. Олеся ни на что не претендует. Она обо мне заботится", — сказал он.

Девушка подтвердила, что не состоит в отношениях с Киркоровым-старшим. А сам артист поведал историю знакомства с молодой помощницей. Как оказалось, он встретил её на концерте Филиппа Киркорова, девушка передавала подарок. После этого случая они встретились на приёме у врача. 90-летний артист отметил, что супруга Людмила Смирнова не поддерживала его во время болезни.

"Супруга ко мне не приезжала в больницу. Она не хочет приезжать в Москву. Меня это обозлило", — подчеркнул он.