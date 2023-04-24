"Она ни на что не претендует": Киркоров-старший ответил на слухи о новом браке
Бедрос Киркоров опроверг слухи о помолвке с молодой помощницей
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров опроверг слухи о помолвке с молодой помощницей Олесей. В эфире программы "Звёзды сошлись" 90-летний музыкант подчеркнул, что девушка просто ему помогает и ни на что не претендует.
"Она просто помогает. Олеся ни на что не претендует. Она обо мне заботится", — сказал он.
Девушка подтвердила, что не состоит в отношениях с Киркоровым-старшим. А сам артист поведал историю знакомства с молодой помощницей. Как оказалось, он встретил её на концерте Филиппа Киркорова, девушка передавала подарок. После этого случая они встретились на приёме у врача. 90-летний артист отметил, что супруга Людмила Смирнова не поддерживала его во время болезни.
"Супруга ко мне не приезжала в больницу. Она не хочет приезжать в Москву. Меня это обозлило", — подчеркнул он.
Напомним, в декабре появились слухи о госпитализации отца поп-короля российской эстрады. Тогда в беседе с Лайфом Бедрос Киркоров опроверг эту информацию и заявил, что находится дома. Впрочем, позже стало известно, что он всё же находится на обследовании. 13 декабря его выписали из больницы. А в начале февраля Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь. Сиделка рассказала, что певцу было тяжело дышать.