10 удивительных фотографий, доказывающих, что Япония — совсем другой мир
Япония — удивительная страна. Многим из нас её не просто не суждено посетить, но даже банально понять. Собрали 10 бытовых кадров, которые без слов пояснят, какая она, Страна восходящего солнца.
"К бачкам их унитазов прикреплена раковина, чтобы вы могли помыть руки и повторно использовать воду для смыва. Благодаря этому Япония ежегодно экономит миллионы литров воды", — Dea_seven_nine.
Фото © Reddit / Dea_seven_nine
"Японец едет на велосипеде с кучей лапши на плече. Токио, 1935 год", — vorst17735.
Фото © Reddit / vorst17735
"Экспериментальный японский сверхскоростной поезд ALFA-X, который может достичь скорости 400 км в час", — kunal-998.
Фото © Reddit / kunal-998
"Существует японский метод обрезки деревьев XIV века, который позволяет производить пиломатериалы без вырубки деревьев, называемый "дайсуги", — TerminustheInfernal.
Фото © Reddit / TerminustheInfernal
"В древней Японии кожу жителей с татуировками могли сохранить после смерти. Если они подписывали все необходимые документы, в течение 18 часов после кончины их кожу могли просто снять или даже обрамить, как это показано на фотографии", — willburn61.
Фото © Reddit / willburn61
"Бабушка и дедушка из Японии создали Тоторо в натуральную величину, который служит автобусной остановкой для их внуков", — EpsteinsPoolBoy.
Фото © Reddit / EpsteinsPoolBoy
"Японские железнодорожники строят специальные туннели, чтобы спасти черепашек от смерти", — dubhead_dena.
Фото © Reddit / dubhead_dena
"Японский торговый автомат, адаптированный в окружающую среду", — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Рабочие в японском аэропорту расставили багаж по цвету, чтобы его было легче найти", — Real_Personality5631.
Фото © Reddit / Real_Personality5631
"В 2015 году Годзилла стал официальным гражданином, а также вступил в должность посла туризма Японии", — CrispyChickenLord.
Фото © Reddit / CrispyChickenLord
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Reddit / vorst17735, CrispyChickenLord