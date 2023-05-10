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10 мая, 08:00
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10 удивительных фотографий, доказывающих, что Япония — совсем другой мир

Япония — удивительная страна. Многим из нас её не просто не суждено посетить, но даже банально понять. Собрали 10 бытовых кадров, которые без слов пояснят, какая она, Страна восходящего солнца.

"К бачкам их унитазов прикреплена раковина, чтобы вы могли помыть руки и повторно использовать воду для смыва. Благодаря этому Япония ежегодно экономит миллионы литров воды", — Dea_seven_nine.

Фото © Reddit / Dea_seven_nine

Фото © Reddit / Dea_seven_nine

"Японец едет на велосипеде с кучей лапши на плече. Токио, 1935 год", — vorst17735.

Фото © Reddit / vorst17735

Фото © Reddit / vorst17735

"Экспериментальный японский сверхскоростной поезд ALFA-X, который может достичь скорости 400 км в час", — kunal-998.

Фото © Reddit / kunal-998

Фото © Reddit / kunal-998

"Существует японский метод обрезки деревьев XIV века, который позволяет производить пиломатериалы без вырубки деревьев, называемый "дайсуги", — TerminustheInfernal.

Фото © Reddit / TerminustheInfernal

Фото © Reddit / TerminustheInfernal

"В древней Японии кожу жителей с татуировками могли сохранить после смерти. Если они подписывали все необходимые документы, в течение 18 часов после кончины их кожу могли просто снять или даже обрамить, как это показано на фотографии", — willburn61.

Фото © Reddit / willburn61

Фото © Reddit / willburn61

"Бабушка и дедушка из Японии создали Тоторо в натуральную величину, который служит автобусной остановкой для их внуков", — EpsteinsPoolBoy.

Фото © Reddit / EpsteinsPoolBoy

Фото © Reddit / EpsteinsPoolBoy

"Японские железнодорожники строят специальные туннели, чтобы спасти черепашек от смерти", — dubhead_dena.

Фото © Reddit / dubhead_dena

Фото © Reddit / dubhead_dena

"Японский торговый автомат, адаптированный в окружающую среду", — 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Рабочие в японском аэропорту расставили багаж по цвету, чтобы его было легче найти", — Real_Personality5631.

Фото © Reddit / Real_Personality5631

Фото © Reddit / Real_Personality5631

"В 2015 году Годзилла стал официальным гражданином, а также вступил в должность посла туризма Японии", — CrispyChickenLord.

Фото © Reddit / CrispyChickenLord

Фото © Reddit / CrispyChickenLord

10 фото с базаров по всему свету, глядя на которые каждый прочувствует ту самую атмосферу

10 фото с базаров по всему свету, глядя на которые каждый прочувствует ту самую атмосферу

Обложка ©

Reddit / vorst17735, CrispyChickenLord

Сергей Трофимов
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