10 удивительных фотографий, доказывающих, что Япония — совсем другой мир

"К бачкам их унитазов прикреплена раковина, чтобы вы могли помыть руки и повторно использовать воду для смыва. Благодаря этому Япония ежегодно экономит миллионы литров воды", — Dea_seven_nine.

Фото © Reddit / Dea_seven_nine

"Японец едет на велосипеде с кучей лапши на плече. Токио, 1935 год", — vorst17735.

Фото © Reddit / vorst17735

"Экспериментальный японский сверхскоростной поезд ALFA-X, который может достичь скорости 400 км в час", — kunal-998.

Фото © Reddit / kunal-998

"Существует японский метод обрезки деревьев XIV века, который позволяет производить пиломатериалы без вырубки деревьев, называемый "дайсуги", — TerminustheInfernal.

Фото © Reddit / TerminustheInfernal

"В древней Японии кожу жителей с татуировками могли сохранить после смерти. Если они подписывали все необходимые документы, в течение 18 часов после кончины их кожу могли просто снять или даже обрамить, как это показано на фотографии", — willburn61.

Фото © Reddit / willburn61

"Бабушка и дедушка из Японии создали Тоторо в натуральную величину, который служит автобусной остановкой для их внуков", — EpsteinsPoolBoy.

Фото © Reddit / EpsteinsPoolBoy

"Японские железнодорожники строят специальные туннели, чтобы спасти черепашек от смерти", — dubhead_dena.

Фото © Reddit / dubhead_dena

"Японский торговый автомат, адаптированный в окружающую среду", — 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Рабочие в японском аэропорту расставили багаж по цвету, чтобы его было легче найти", — Real_Personality5631.

Фото © Reddit / Real_Personality5631

"В 2015 году Годзилла стал официальным гражданином, а также вступил в должность посла туризма Японии", — CrispyChickenLord.