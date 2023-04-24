"Не вселенский Доктор Зло": Песков указал, кто мог стоять за терактом на "Северных потоках"

Страны Запада игнорируют призывы России к прозрачному и объективному расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом во время выступления на форуме "Знание.Первые" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как мы ни кричим, как мы ни призываем всех к объективному, прозрачному, инклюзивному расследованию, всё там это как песок уходит, не слышно ничего, никаких колебаний, никаких опасений", — указал он.