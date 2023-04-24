"Не вселенский Доктор Зло": Песков указал, кто мог стоять за терактом на "Северных потоках"
Песков: Запад игнорирует призывы к расследованию терактов на "Северных потоках"
Страны Запада игнорируют призывы России к прозрачному и объективному расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом во время выступления на форуме "Знание.Первые" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как мы ни кричим, как мы ни призываем всех к объективному, прозрачному, инклюзивному расследованию, всё там это как песок уходит, не слышно ничего, никаких колебаний, никаких опасений", — указал он.
По мнению Пескова, никто не хочет расследовать теракт такого масштаба. Он отметил, что за ним наверняка стояло мощное государство, а не "какой-то вселенский Доктор Зло как в фильме "Джеймс Бонд".
Ранее Лайф писал о том, что исполнители теракта на "Северных потоках" могли скрыться с места преступления на быстроходном подводном аппарате. Напомним, журналист Сеймур Херш заявил о планах США шантажировать Россию подрывом "Северных потоков" для предотвращения проведения СВО на Украине. Сам Херш является автором расследования, в котором говорится о вине Вашингтона в теракте.
Getty Images / Danish Defence