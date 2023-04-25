Покупатель бизнеса KFC рассказал, что изменится в меню под новой вывеской

В России меню ресторанов быстрого питания KFC и приходящей им на смену сети Rostic's будет идентичным, за исключением двух позиций. Об этом рассказал один из новых владельцев франчайзинга американской компании Yum! Brands (KFC) — "Смарт сервис" — Константин Котов.

По его словам, исключение составят только два названия — "Твистер" и "Боксмастер". Обновлённые рестораны их использовать не смогут, вместо них появятся "Шеф-ролл" и "Ростмастер" соответственно.

"Всё остальное, что вы видите в меню, — это абсолютно одинаковые названия по такой же цене. И вы, как гость, не должны почувствовать дискомфорт, приходя в ресторан. Если вы находитесь в каком-то городе, где уже нет KFC, но есть Rostic's, у вас просто будет по геолокации загружаться Rostic's, всё будет то же самое", — заверил РБК Котов.

Он также отметил подорожание нескольких позиций у поставщиков продуктов. Например, картофель фри стал в два раза дороже. Каких-то наименований стало меньше на рынке. Владелец бизнеса заверил, что трудностей с поставками у новой сети не будет: базовые продукты — курица, булочка, лепёшка, салатный лист — всё это есть в России.

"По напиткам то же самое: чай, кофе и газировка производятся в России. Мы не ожидаем, что будут какие-то проблемы с этим. В 2022 году все цепочки поставок были перестроены нашими поставщиками, где это было необходимо", — подчеркнул Котов.

Как писал Лайф ранее, первый ресторан Rostic's откроется на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве уже сегодня, 25 апреля.