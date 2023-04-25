Запахло жареным: Флагманский ресторан Rostic's вот-вот начнёт принимать посетителей
Флагманский ресторан Rostic's открылся на 1-й Тверской-Ямской в Москве
Флагманский ресторан Rostic's ("Ростикс") на 1-й Тверской-Ямской в Москве открылся во вторник, 25 апреля, но полноценно принимать посетителей там начнут только во второй половине дня. По информации Лайфа, заказы начнут принимать с 17:00.
Редизайн интерьера в ресторане уже завершён. Он выполнен в привычной красно-белой цветовой гамме, но на логотипе вместо полковника Сандерса изображена аппетитная курочка. В том же стиле выдержана упаковка и фирменные стаканчики, а у официантов-кассиров появились фирменные платки и нашивки с логотипом Rostic's.
Напомним, в октябре прошлого года американская компания Yum! Brands (владелец KFC) продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". Ещё в январе рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's. Позже стало известно, что покупатель российского бизнеса KFC сохранит меню, а ренейминг коснётся всего четырёх позиций.
ТАСС / Станислав Красильников