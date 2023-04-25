Врач назвал главное отличие "арктура" от других штаммов ковида
Врач Абакумов: Главным отличием "арктура" является зудящий конъюнктивит
Новый подвид ковида "арктур" зафиксировали уже в десятках стран. Врач доказательной медицины Олег Абакумов сообщил, что сейчас он потихоньку начинает "разгуливать" и в России.
Данный подвариант коронавируса весьма заразный, но переносится легче. По словам Абакумова, главное отличие "арктура" — зудящий конъюнктивит. Появляются покраснение и раздражение глаз, также есть выделения, но не гнойные.
"Такой конъюнктивит легко можно отличить от аллергии. При аллергии течёт нос, чихание и отекают веки, выделения из глаз полностью прозрачные и вязкие, нет боли в горле", — приводит слова специалиста издание "Вести Подмосковья".
Абакумов добавил, что другие симптомы "арктура" прежние: боль в горле, насморк, кашель без мокроты. В этот раз обошлись без потери вкуса или обоняния, подчеркнул врач. По его мнению, всплеск заболеваемости новым подвидом ковида ожидается в конце мая. При этом отечественные тесты его выявляют. Доктор советует при первых симптомах обращаться к медикам, которые уже знают схемы лечения и смогут сделать грамотные назначения. Например, врач может назначить обязательный приём витамина D и препараты для разжижения крови.
Как указал Абакумов, для получения эффекта лечиться нужно тщательно, "а не так, что один раз выпили, прополоскали и забыли". Он призвал не пить противовирусные препараты при беременности, болезни почек, аллергии или в том случае, если болезнь длится более двух недель. Также не следует принимать магний и калий, если нет признаков дефицита.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса "арктур". Он появился в Индии. XBB.1.16 протекает в лёгкой форме, но заразиться им очень просто. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, нет оснований считать, что новый штамм представляет большую опасность.
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