Врач назвал главное отличие "арктура" от других штаммов ковида

Новый подвид ковида "арктур" зафиксировали уже в десятках стран. Врач доказательной медицины Олег Абакумов сообщил, что сейчас он потихоньку начинает "разгуливать" и в России.

Данный подвариант коронавируса весьма заразный, но переносится легче. По словам Абакумова, главное отличие "арктура" — зудящий конъюнктивит. Появляются покраснение и раздражение глаз, также есть выделения, но не гнойные.

"Такой конъюнктивит легко можно отличить от аллергии. При аллергии течёт нос, чихание и отекают веки, выделения из глаз полностью прозрачные и вязкие, нет боли в горле", — приводит слова специалиста издание "Вести Подмосковья".

Абакумов добавил, что другие симптомы "арктура" прежние: боль в горле, насморк, кашель без мокроты. В этот раз обошлись без потери вкуса или обоняния, подчеркнул врач. По его мнению, всплеск заболеваемости новым подвидом ковида ожидается в конце мая. При этом отечественные тесты его выявляют. Доктор советует при первых симптомах обращаться к медикам, которые уже знают схемы лечения и смогут сделать грамотные назначения. Например, врач может назначить обязательный приём витамина D и препараты для разжижения крови.

Как указал Абакумов, для получения эффекта лечиться нужно тщательно, "а не так, что один раз выпили, прополоскали и забыли". Он призвал не пить противовирусные препараты при беременности, болезни почек, аллергии или в том случае, если болезнь длится более двух недель. Также не следует принимать магний и калий, если нет признаков дефицита.