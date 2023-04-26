Захарова сравнила США со старухой Шапокляк

Поведение США, которые не выдали вовремя визы российским журналистам для поездки в штаб-квартиру ООН, напоминает песенку старухи Шапокляк из мультфильма про Чебурашку: "Хорошими делами прославиться нельзя". Забавные параллели провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для чего нужно было не пускать десять российских журналистов? Такое впечатление, что это уже девиз Вашингтона или, по крайней мере, отдельных его представителей, что прославиться можно только плохими делами, разрушительной деятельностью, тогда их имя прозвучит", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, напомнив, что этим же руководствовалась старуха Шапокляк.

Как подчеркнула дипломат, весь мир уже понял, что США умеют разрушать, и доказывать это больше не надо.