Захарова сравнила США со старухой Шапокляк
Поведение США, которые не выдали вовремя визы российским журналистам для поездки в штаб-квартиру ООН, напоминает песенку старухи Шапокляк из мультфильма про Чебурашку: "Хорошими делами прославиться нельзя". Забавные параллели провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для чего нужно было не пускать десять российских журналистов? Такое впечатление, что это уже девиз Вашингтона или, по крайней мере, отдельных его представителей, что прославиться можно только плохими делами, разрушительной деятельностью, тогда их имя прозвучит", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, напомнив, что этим же руководствовалась старуха Шапокляк.
Как подчеркнула дипломат, весь мир уже понял, что США умеют разрушать, и доказывать это больше не надо.
"Да все поняли уже! Все поняли давно. И Ирак, и Югославия, и "арабская весна", и Саддам Хуссейн, и Каддафи растерзанные. Это надолго останется в памяти. И преследование журналистов, и похищение людей... сегрегация стран и народов. Все поняли, что они умеют разрушать, это доказывать больше не надо. Вопрос в другом: а созидать умеют?" — добавила Захарова.
Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам не выдали визы для посещения Нью-Йорка в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было также у главы МИД РФ Сергея Лаврова и дипломатов, но ситуация изменилась после выражения недовольства организацией.
"Шапокляк", режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов / kinopoisk.ru