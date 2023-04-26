Попова оценила необходимость ограничений в РФ из-за нового штамма "арктур"
Попова: В РФ не нужно вводить ограничения из-за штамма ковида "арктур"
В РФ сейчас нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за случаев заражения новым подвариантом коронавируса "арктур". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы никого не будем принуждать в этот раз, мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется. Все хорошо осведомлены о том, как нужно защититься", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, в середине апреля в России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса "арктур". Он появился в Индии. XBB.1.16 протекает в лёгкой форме, но заразиться им очень просто. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, нет оснований считать, что новый штамм представляет большую опасность. А Анна Попова ранее тоже отмечала, что, несмотря на большую заразность, "арктур" протекает относительно легко.
ТАСС / Михаил Терещенко