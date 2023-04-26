Попова оценила необходимость ограничений в РФ из-за нового штамма "арктур"

"Мы никого не будем принуждать в этот раз, мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется. Все хорошо осведомлены о том, как нужно защититься", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".