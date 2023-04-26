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26 апреля, 13:09

"С мозгом всё нормально": Рошаль опроверг сообщения о тяжёлом недуге

Хирург Леонид Рошаль опроверг слухи о том, что у него нашли кисты в головном мозге

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Обложка © Кremlin.ru

Легендарный российский детский хирург Леонид Рошаль, который остаётся в одной из столичных больниц, опроверг появившиеся в СМИ известия о том, что у него якобы нашли кисты в головном мозге. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе центрального штаба Народного фронта.

"У меня на коже над правой бровью действительно было не очень хорошее образование, которое успешно удалили. А с мозгом у меня всё нормально", — сообщил сам 89-летний Рошаль.

С 2018 года Леонид Михайлович Рошаль является сопредседателем центрального штаба Народного фронта, завтра, 27 апреля, знаменитому врачу исполняется 90 лет.

Попавший в реанимацию Рошаль встретит 90-летие в больнице

Попавший в реанимацию Рошаль встретит 90-летие в больнице

Напомним, 26 февраля стало известно, что известный детский хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию. Позднее сообщалось, что это произошло из-за плановой операции по замене сустава. В марте Рошаля перевели в отделение хирургии из реанимации.

Наталья Исакова
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