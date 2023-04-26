"С мозгом всё нормально": Рошаль опроверг сообщения о тяжёлом недуге
Хирург Леонид Рошаль опроверг слухи о том, что у него нашли кисты в головном мозге
Обложка © Кremlin.ru
Легендарный российский детский хирург Леонид Рошаль, который остаётся в одной из столичных больниц, опроверг появившиеся в СМИ известия о том, что у него якобы нашли кисты в головном мозге. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе центрального штаба Народного фронта.
"У меня на коже над правой бровью действительно было не очень хорошее образование, которое успешно удалили. А с мозгом у меня всё нормально", — сообщил сам 89-летний Рошаль.
С 2018 года Леонид Михайлович Рошаль является сопредседателем центрального штаба Народного фронта, завтра, 27 апреля, знаменитому врачу исполняется 90 лет.
Напомним, 26 февраля стало известно, что известный детский хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию. Позднее сообщалось, что это произошло из-за плановой операции по замене сустава. В марте Рошаля перевели в отделение хирургии из реанимации.