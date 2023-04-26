"С мозгом всё нормально": Рошаль опроверг сообщения о тяжёлом недуге

Легендарный российский детский хирург Леонид Рошаль, который остаётся в одной из столичных больниц, опроверг появившиеся в СМИ известия о том, что у него якобы нашли кисты в головном мозге. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе центрального штаба Народного фронта.

"У меня на коже над правой бровью действительно было не очень хорошее образование, которое успешно удалили. А с мозгом у меня всё нормально", — сообщил сам 89-летний Рошаль.