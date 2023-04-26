Быстров счёл ошибочными назначения пенальти Соболеву и Малкому

"Я не спорю, что было касание. Есть касание — падай. Соболев через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было правой. Что он делает? Левую ногу первой подгибает, две ноги под себя — и падает. Естественно, хитрит, естественно, касание есть, и судья поставит пенальти. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они — спорные", — сказал Быстров в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".