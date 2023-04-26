Быстров счёл ошибочными назначения пенальти Соболеву и Малкому
Быстров: Ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны были ставить пенальти
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, считает ошибочными назначение пенальти игроку "Спартака" Александру Соболеву в матче против "Краснодара". Аналогичной позиции он придерживается и в ситуации с нападающим "Зенита" Малкоме в матче против "Динамо".
"Я не спорю, что было касание. Есть касание — падай. Соболев через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было правой. Что он делает? Левую ногу первой подгибает, две ноги под себя — и падает. Естественно, хитрит, естественно, касание есть, и судья поставит пенальти. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они — спорные", — сказал Быстров в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Напомним, 22 апреля "Зенит" дома обыграл "Динамо" со счётом 3:2. Примечательно, что петербургский клуб забил свой первый гол с 11-метрового, который был назначен за неаккуратную игру нападающего московской команды Муми Нгамалё против Малкома. "Спартак" же 24 апреля обыграл "Краснодар" со счётом 4:3. Стоит отметить, что к середине второго тайма красно-белые уступали 0:2, но на 63-й минуте форвард Соболев заработал пенальти, который сам же и реализовал.