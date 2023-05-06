10 случаев, когда механикам попадались машины в таком состоянии, что не поделиться этим — преступление

"Клиент не хотел ждать буксира, поэтому приятель буксировал его до мастерской семь километров", — dave281971

Фото © Reddit / dave281971

"Ну кто привозит свою машину на ремонт ремней безопасности в ТАКОМ виде?" — Stayhigh

Фото © Reddit / Stayhigh

"Не надо пытаться надуть свои шины так, чтобы они потом взрывались..." — Fire-Bored-Bohzai.

Фото © Reddit / Fire-Bored-Bohzai

"Интересно, за что отвечают вилы в этой конструкции", — oh_no_its_in_my_eyes.

Фото © Reddit / oh_no_its_in_my_eyes

"Клиенту показалось, что с машиной "что-то не так", — smallwhiteballs480p.

Фото © Reddit / smallwhiteballs480p

Фото © Reddit / Pad43

"Когда столяр сам ремонтирует свою машину", — Odd-Variation941.

Фото © Reddit / Odd-Variation941

"Интересно, что будет, если выдернуть вилку..." — waffle911.

Фото © Reddit / waffle911

"Кто-нибудь объяснит, насколько сложно установить экран правильной стороной?" — defastdecurious69.

Фото © Reddit / defastdecurious69

"Ну, сегодня утром немного прохладно", — Throway1194.