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6 мая, 11:00

10 случаев, когда механикам попадались машины в таком состоянии, что не поделиться этим — преступление

Работа автомеханика, оказывается, гораздо веселее или как минимум интереснее, чем мы все думаем. Собрали 10 уморительных фотодоказательств этого.

"Клиент не хотел ждать буксира, поэтому приятель буксировал его до мастерской семь километров", — dave281971

Фото © Reddit / dave281971

Фото © Reddit / dave281971

"Ну кто привозит свою машину на ремонт ремней безопасности в ТАКОМ виде?" — Stayhigh

Фото © Reddit / Stayhigh

Фото © Reddit / Stayhigh

"Не надо пытаться надуть свои шины так, чтобы они потом взрывались..." Fire-Bored-Bohzai.

Фото © Reddit / Fire-Bored-Bohzai

Фото © Reddit / Fire-Bored-Bohzai

"Интересно, за что отвечают вилы в этой конструкции", — oh_no_its_in_my_eyes.

Фото © Reddit / oh_no_its_in_my_eyes

Фото © Reddit / oh_no_its_in_my_eyes

"Клиенту показалось, что с машиной "что-то не так", — smallwhiteballs480p.

Фото © Reddit / smallwhiteballs480p

Фото © Reddit / smallwhiteballs480p

"Ки-я!" — Pad43.

Фото © Reddit / Pad43

Фото © Reddit / Pad43

"Когда столяр сам ремонтирует свою машину", — Odd-Variation941.

Фото © Reddit / Odd-Variation941

Фото © Reddit / Odd-Variation941

"Интересно, что будет, если выдернуть вилку..." waffle911.

Фото © Reddit / waffle911

Фото © Reddit / waffle911

"Кто-нибудь объяснит, насколько сложно установить экран правильной стороной?" defastdecurious69.

Фото © Reddit / defastdecurious69

Фото © Reddit / defastdecurious69

"Ну, сегодня утром немного прохладно", — Throway1194.

Фото © Reddit / Throway1194

Фото © Reddit / Throway1194

Автомобилисты решили украсить машины, но в итоге только смешат других водителей

Автомобилисты решили украсить машины, но в итоге только смешат других водителей

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Reddit / waffle911, Stayhigh

Сергей Трофимов
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