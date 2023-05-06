10 случаев, когда механикам попадались машины в таком состоянии, что не поделиться этим — преступление
Работа автомеханика, оказывается, гораздо веселее или как минимум интереснее, чем мы все думаем. Собрали 10 уморительных фотодоказательств этого.
"Клиент не хотел ждать буксира, поэтому приятель буксировал его до мастерской семь километров", — dave281971
Фото © Reddit / dave281971
"Ну кто привозит свою машину на ремонт ремней безопасности в ТАКОМ виде?" — Stayhigh
Фото © Reddit / Stayhigh
"Не надо пытаться надуть свои шины так, чтобы они потом взрывались..." — Fire-Bored-Bohzai.
Фото © Reddit / Fire-Bored-Bohzai
"Интересно, за что отвечают вилы в этой конструкции", — oh_no_its_in_my_eyes.
Фото © Reddit / oh_no_its_in_my_eyes
"Клиенту показалось, что с машиной "что-то не так", — smallwhiteballs480p.
Фото © Reddit / smallwhiteballs480p
"Ки-я!" — Pad43.
Фото © Reddit / Pad43
"Когда столяр сам ремонтирует свою машину", — Odd-Variation941.
Фото © Reddit / Odd-Variation941
"Интересно, что будет, если выдернуть вилку..." — waffle911.
Фото © Reddit / waffle911
"Кто-нибудь объяснит, насколько сложно установить экран правильной стороной?" — defastdecurious69.
Фото © Reddit / defastdecurious69
"Ну, сегодня утром немного прохладно", — Throway1194.
Фото © Reddit / Throway1194