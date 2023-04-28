Песков оценил состояние зерновой сделки фразой из басни Крылова "Лебедь, щука и рак"
Песков оценил состояние зерновой сделки словами Крылова "Воз и ныне там"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "не очень хорошими" перспективы продления зерновой сделки.
Отвечая на вопрос о возможности продления сделки, представитель Кремля процитировал заключительную цитату из знаменитой во всём мире басни И.А. Крылова "Лебедь, щука и рак".
"Как говорится, воз и ныне там. Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена. В этом плане, да, перспектива не очень хорошая", — сказал Песков журналистам.
Как рассказывал Лайф, зерновая сделка, заключённая 22 июля 2022 года, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, в том числе из Одессы. В середине марта её продлили на 60 дней. При этом в Кремле допустили дальнейший выход Москвы, поскольку российская часть соглашения не работает. В МИД РФ также озвучили пять условий для продолжения действия договорённостей после 18 мая.
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