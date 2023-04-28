Песков оценил состояние зерновой сделки фразой из басни Крылова "Лебедь, щука и рак"

Отвечая на вопрос о возможности продления сделки, представитель Кремля процитировал заключительную цитату из знаменитой во всём мире басни И.А. Крылова "Лебедь, щука и рак".

"Как говорится, воз и ныне там. Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена. В этом плане, да, перспектива не очень хорошая", — сказал Песков журналистам.