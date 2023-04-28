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28 апреля, 10:13

Путин даст ряд поручений по беспилотной авиации России

Песков: По итогам совещания Путина по развитию БПЛА готовится перечень поручений

В Кремле готовится перечень поручений по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством по вопросам развития беспилотной авиации. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера вечером и за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации. С правительством тоже было совещание по этой же теме, закончилось за полночь, будет формулироваться сейчас перечень поручений", — уточнил представитель Кремля.

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Лайф напоминает, накануне вечером президент посетил индустриальный парк "Руднево", где провёл совещание по развитию беспилотной авиации. Эту отрасль Владимир Путин назвал перспективной, а сам парк — новым индустриальным лицом Москвы.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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