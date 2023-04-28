Путин даст ряд поручений по беспилотной авиации России
Песков: По итогам совещания Путина по развитию БПЛА готовится перечень поручений
В Кремле готовится перечень поручений по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством по вопросам развития беспилотной авиации. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера вечером и за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации. С правительством тоже было совещание по этой же теме, закончилось за полночь, будет формулироваться сейчас перечень поручений", — уточнил представитель Кремля.
Лайф напоминает, накануне вечером президент посетил индустриальный парк "Руднево", где провёл совещание по развитию беспилотной авиации. Эту отрасль Владимир Путин назвал перспективной, а сам парк — новым индустриальным лицом Москвы.