Путин даст ряд поручений по беспилотной авиации России

В Кремле готовится перечень поручений по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством по вопросам развития беспилотной авиации. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера вечером и за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации. С правительством тоже было совещание по этой же теме, закончилось за полночь, будет формулироваться сейчас перечень поручений", — уточнил представитель Кремля.