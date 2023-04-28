Политолог выделил ключевые цели долгосрочной программы развития новых регионов России

Благополучие новых регионов России находится в приоритете национальных интересов всей страны, а скорейшее восстановление инфраструктуры, экономики и повышение качества жизни населения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях станет символом успешности РФ в СВО и покажет, что государство способно не только освободить регионы, но и обеспечить жизнь обычных людей гораздо лучше, чем это когда-либо было. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров.

Накануне Правительство России приняло долгосрочную программу развития новых регионов. В рамках её выполнения, в частности, планируется перезапустить работу ключевых отраслей, предприятий, восстановить производственные фонды.

"Президент России В.В. Путин прекрасно осознаёт важность обеспечения развития новых регионов и именно поэтому проявляет личное участие в ускорении социально-экономического развития Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Результатом исполнения поручений президента являются разработанные и принятые программы долгосрочного развития регионов, вернувшихся в родную гавань", — сказал эксперт.

По словам Боброва, ключевая цель программ, недавно принятых кабмином, заключается в необходимости вывести уровни социально-экономического развития новых регионов на общероссийские показатели в перспективе восьми лет, а в долгосрочной перспективе обеспечить устойчивое и комплексное развитие. Глава государства подчёркивает, что добиваться этого следует поэтапно и по соответствующим планам.

Так, в первую очередь, отмечает Бобров, будут предприняты конкретные меры по восстановлению предприятий и социнфраструктуры, которая планомерно уничтожалась Киевом. Кроме того, в краткосрочной перспективе будет модернизовано производство в ключевых областях. Ключевыми ориентирами при выстраивании политики социально-экономического развития регионов, по словам собеседника Лайфа, станут благосостояние граждан, их безопасность и защита их прав и свобод, находящиеся в фокусе внимания президента.

"Таким образом, полная реализация программ социально-экономического развития сформирует условия, в которых человек и его благополучие встанут на первое место, чего, к слову, никогда не было во время украинской оккупации. Кроме того, качественный сдвиг в целях социально-экономической политики в Донбассе создаст в мыслях обычных украинцев понимание того, что их ждёт в случае правильного выбора стороны, а также дополнительно подтвердит миротворческий по своей сути характер специальной военной операции в глазах мировой общественности", — заключил эксперт.