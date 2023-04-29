Учителя школы при посольстве РФ в Польше собирают вещи под "Прощание славянки"
Преподаватели школы при посольстве России в Польше начали собирать вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", кадры с места публикует РИА "Новости".
Преподаватели школы готовятся покинуть учебное заведение. Как сообщил ранее советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш, польское руководство предписало всем сотрудникам покинуть помещение до 19:00 по Москве.
На территорию посольской школы заехал грузовик с дипномерами российского посольства, после чего учителя начали отгружать в него имущество под русский патриотический марш.
Напомним, сегодня утром представители мэрии Варшавы и полиция взломали ворота и проникли на территорию школы при Посольстве России в Польше. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет вторжения польским властям в учреждение. Позднее Варшава выступила с требованием к сотрудникам школы освободить здание до 19:00.
t.me / rian_ru