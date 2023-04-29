Учителя школы при посольстве РФ в Польше собирают вещи под "Прощание славянки"

Преподаватели школы при посольстве России в Польше начали собирать вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", кадры с места публикует РИА "Новости".

Преподаватели школы готовятся покинуть учебное заведение. Как сообщил ранее советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш, польское руководство предписало всем сотрудникам покинуть помещение до 19:00 по Москве.