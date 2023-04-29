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29 апреля, 12:05

Учителя школы при посольстве РФ в Польше собирают вещи под "Прощание славянки"

Преподаватели школы при посольстве России в Польше начали собирать вещи в грузовик под звуки марша "Прощание славянки", кадры с места публикует РИА "Новости".

Преподаватели школы готовятся покинуть учебное заведение. Как сообщил ранее советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш, польское руководство предписало всем сотрудникам покинуть помещение до 19:00 по Москве.

На территорию посольской школы заехал грузовик с дипномерами российского посольства, после чего учителя начали отгружать в него имущество под русский патриотический марш.

МИД пригрозил жёстким ответом на захват школы при Посольстве РФ в Варшаве

МИД пригрозил жёстким ответом на захват школы при Посольстве РФ в Варшаве

Напомним, сегодня утром представители мэрии Варшавы и полиция взломали ворота и проникли на территорию школы при Посольстве России в Польше. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия не забудет вторжения польским властям в учреждение. Позднее Варшава выступила с требованием к сотрудникам школы освободить здание до 19:00.

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t.me / rian_ru

Ирина Фальке
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