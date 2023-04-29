Стало известно место похорон актёра и ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова

Похороны актёра и бессменного ведущего программы "Фазенда" Сергея Колесникова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Подробности о прощании с артистом раскрыл в беседе с kp.ru его сын Иван.

Насчёт даты прощания родственники ещё не определились, но в телефонном разговоре сын Колесникова предположил, что траурная церемония состоится либо 2, либо 3 мая. Но церемония точно пройдёт не в родном театре артиста — МХТ имени Чехова. Отпевание состоится в храме на Красносельской. Дату похорон он пообещал сообщить позже.