Стало известно место похорон актёра и ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова
Актёра и ведущего "Фазенды" Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище
Сергей Колесников. Фото © Кадр из фильма "Тайна спящей дамы", режиссер Кира Ангелина, сценарист Белла Прибылова / kino-teatr.ru
Похороны актёра и бессменного ведущего программы "Фазенда" Сергея Колесникова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Подробности о прощании с артистом раскрыл в беседе с kp.ru его сын Иван.
Насчёт даты прощания родственники ещё не определились, но в телефонном разговоре сын Колесникова предположил, что траурная церемония состоится либо 2, либо 3 мая. Но церемония точно пройдёт не в родном театре артиста — МХТ имени Чехова. Отпевание состоится в храме на Красносельской. Дату похорон он пообещал сообщить позже.
Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни от инсульта. Об этом сообщил его сын. Семье и близким артиста уже выразили слова соболезнования в МХТ имени Чехова.