КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 08:09

Застрявшие в Кишинёве пассажиры рейса из Парижа доставлены в Армению

Армянская авиакомпания Fly One Armenia в ночь на воскресенье, 30 апреля, доставила в Ереван пассажиров, летевших в столицу республики из Парижа. Перед этим лайнер был вынужден сесть в аэропорту Кишинёва.

"Авиакомпания обеспечила возвращение в Ереван своих пассажиров", — приводит ТАСС слова главы совета директоров армянского авиаперевозчика Арама Ананяна.

Ранее сообщалось, что самолёт армянской авиакомпании Fly One Armenia с гражданами России на борту, летевший из Парижа в Ереван, сел в Кишинёве после закрытия Турцией воздушного пространства для этого перевозчика.

Турция без предупреждения закрыла небо для рейсов Fly One Armenia в Европу

Турция без предупреждения закрыла небо для рейсов Fly One Armenia в Европу

Лайф также писал, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствовали, а граница между странами была закрыта с 1993 года. Но 2 февраля 2022 года между Турцией и Арменией было открыто прямое авиасообщение. Всего в 2022 году состоялось четыре встречи по урегулированию отношений между государствами. В ходе переговоров в январе 2023 года стороны даже договорились устранить препятствия для прямых грузовых перевозок.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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