Застрявшие в Кишинёве пассажиры рейса из Парижа доставлены в Армению

Армянская авиакомпания Fly One Armenia в ночь на воскресенье, 30 апреля, доставила в Ереван пассажиров, летевших в столицу республики из Парижа. Перед этим лайнер был вынужден сесть в аэропорту Кишинёва.

Ранее сообщалось, что самолёт армянской авиакомпании Fly One Armenia с гражданами России на борту, летевший из Парижа в Ереван, сел в Кишинёве после закрытия Турцией воздушного пространства для этого перевозчика.

Лайф также писал, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствовали, а граница между странами была закрыта с 1993 года. Но 2 февраля 2022 года между Турцией и Арменией было открыто прямое авиасообщение. Всего в 2022 году состоялось четыре встречи по урегулированию отношений между государствами. В ходе переговоров в январе 2023 года стороны даже договорились устранить препятствия для прямых грузовых перевозок.