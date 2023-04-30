Названы дата и место похорон актёра и ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова
Актёра Сергея Колесникова похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище
Актёра и ведущего программы "Фазенда" Сергея Колесникова похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал сын артиста Иван Колесников.
"Сергея Валентиновича похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище… Прощания не будет… Я, к сожалению, не знаю [времени похорон], по обстоятельствам", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни от инсульта. Об этом сообщил его сын. Семье и близким артиста выразили соболезнования в МХТ имени Чехова.
ТАСС / Сергей Виноградов