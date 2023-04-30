Названы дата и место похорон актёра и ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова

Актёра и ведущего программы "Фазенда" Сергея Колесникова похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал сын артиста Иван Колесников.

"Сергея Валентиновича похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище… Прощания не будет… Я, к сожалению, не знаю [времени похорон], по обстоятельствам", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".