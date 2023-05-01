"Непристойно": Верующих в Индии шокировала украинская карикатура с богиней Ма Кали
Firstpost: Украинская карикатура ставит вопрос об отношении Киева к Нью-Дели
Изображение из публикации МО Украины. Обложка © Twitter / KanchanGupta
В Индии возмущены карикатурой, опубликованной Минобороны Украины в "Твиттере". Там индийская богиня Ма Кали показана в образе Мэрилин Монро с приподнятой юбкой. Такая публикация высмеивает веру миллиардов индусов и ставит вопрос о действительном отношении Украины к Индии, заявил индийский обозреватель Сримой Талукдар.
"Мало того что искажённое изображение было непристойным и явно индусофобским, тот факт, что оно было размещено представителем украинского правительства, должен вызвать серьёзные вопросы об отношении Украины к Индии", — подчеркнул обозреватель в публикации на портале Firstpost.
Талукдар также задался вопросом, чего хотел добиться официальный Киев, который "подвергался частым обвинениям в нацизме даже со стороны дружественных западных СМИ, с помощью изображения, унижающего индусский символ веры". Как указал автор, шокирует факт того, что киевские власти не задумываются, что причиняют боль чувствам индусов, когда издеваются над одной из самых почитаемых богинь индусского пантеона.
Напомним, карикатуру в соцсетях опубликовало Минобороны Украины. В данный момент публикация уже удалена. Там было два изображения: столб дыма на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов и богиня смерти Ма Кали в образе Мэрилин Монро. При этом украинское военное ведомство сочло этот пост "произведением искусства".
Напомним, пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Загорелись резервуары с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет. Пожар потушили уже через несколько часов.