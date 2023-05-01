"Непристойно": Верующих в Индии шокировала украинская карикатура с богиней Ма Кали

В Индии возмущены карикатурой, опубликованной Минобороны Украины в "Твиттере". Там индийская богиня Ма Кали показана в образе Мэрилин Монро с приподнятой юбкой. Такая публикация высмеивает веру миллиардов индусов и ставит вопрос о действительном отношении Украины к Индии, заявил индийский обозреватель Сримой Талукдар.

"Мало того что искажённое изображение было непристойным и явно индусофобским, тот факт, что оно было размещено представителем украинского правительства, должен вызвать серьёзные вопросы об отношении Украины к Индии", — подчеркнул обозреватель в публикации на портале Firstpost.

Талукдар также задался вопросом, чего хотел добиться официальный Киев, который "подвергался частым обвинениям в нацизме даже со стороны дружественных западных СМИ, с помощью изображения, унижающего индусский символ веры". Как указал автор, шокирует факт того, что киевские власти не задумываются, что причиняют боль чувствам индусов, когда издеваются над одной из самых почитаемых богинь индусского пантеона.