Жители Подмосковья не повелись на "рассылку от МЧС" с призывами срочно спрятаться в подвал
Жителей Лыткарина пытались напугать фейковой "угрозой удара БПЛА" от имени МЧС
Более тысячи жителей подмосковного Лыткарина получили в Telegram предупреждения о возможном ударе беспилотника. Аккаунты маскировались под МЧС, но на деле оказались фейковыми, сообщает SHOT.
Жителей Лыткарина пытались напугать фейковой "угрозой удара БПЛА" от имени МЧС. Скриншот © SHOT
В сообщениях граждан информировали об угрозе атак с беспилотников и настоятельно советовали "немедленно спуститься в подвал".
Однако разоблачить хулиганов удалось достаточно просто: пользователи кликнули на информацию об аккаунте и увидели там странные никнеймы, которые не имеют никакого отношения к ведомству. Паники, как пишет SHOT, создать не удалось.
Ранее Лайф рассказывал, как россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака. Ситуация повторилась спустя неделю, когда на связь вышла героиня популярного детского мультфильма "Маша и Медведь", которая предупредила россиян с экрана телевизора об "угрозе ракетного удара". На ТВ заявили, что ложная тревога прошла в эфир из-за хакерской атаки на спутник.
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