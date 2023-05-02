Жители Подмосковья не повелись на "рассылку от МЧС" с призывами срочно спрятаться в подвал

Более тысячи жителей подмосковного Лыткарина получили в Telegram предупреждения о возможном ударе беспилотника. Аккаунты маскировались под МЧС, но на деле оказались фейковыми, сообщает SHOT.

Жителей Лыткарина пытались напугать фейковой "угрозой удара БПЛА" от имени МЧС. Скриншот © SHOT

В сообщениях граждан информировали об угрозе атак с беспилотников и настоятельно советовали "немедленно спуститься в подвал".