КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 11:24

Жители Подмосковья не повелись на "рассылку от МЧС" с призывами срочно спрятаться в подвал

Жителей Лыткарина пытались напугать фейковой "угрозой удара БПЛА" от имени МЧС

Более тысячи жителей подмосковного Лыткарина получили в Telegram предупреждения о возможном ударе беспилотника. Аккаунты маскировались под МЧС, но на деле оказались фейковыми, сообщает SHOT.

Жителей Лыткарина пытались напугать фейковой "угрозой удара БПЛА" от имени МЧС. Скриншот © SHOT

Жителей Лыткарина пытались напугать фейковой "угрозой удара БПЛА" от имени МЧС. Скриншот © SHOT

В сообщениях граждан информировали об угрозе атак с беспилотников и настоятельно советовали "немедленно спуститься в подвал".

Однако разоблачить хулиганов удалось достаточно просто: пользователи кликнули на информацию об аккаунте и увидели там странные никнеймы, которые не имеют никакого отношения к ведомству. Паники, как пишет SHOT, создать не удалось.

Психолог назвала 10 секретных техник, позволяющих пресечь стресс на корню

Психолог назвала 10 секретных техник, позволяющих пресечь стресс на корню

Ранее Лайф рассказывал, как россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака. Ситуация повторилась спустя неделю, когда на связь вышла героиня популярного детского мультфильма "Маша и Медведь", которая предупредила россиян с экрана телевизора об "угрозе ракетного удара". На ТВ заявили, что ложная тревога прошла в эфир из-за хакерской атаки на спутник.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров