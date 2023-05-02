Винокур — о кутюрье Юдашкине: Он совершил революцию в российской моде
Юморист Винокур назвал Юдашкина выдающимся художником и умным человеком
Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что модельер Валентин Юдашкин совершил революцию в российской моде. По мнению юмориста, он был выдающимся художником.
Винокур отметил, что показы работ Юдашкина были настоящим праздником для миллионов людей. Он назвал модельера тактичным, умным и скромным человеком.
"Я ему очень благодарен за многолетнюю дружбу, кланяюсь памяти прекрасного человека", — сказал артист в беседе с телеканалом "360".
Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 59 лет скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Уточнялось, что незадолго до этого он попал в больницу, поскольку ему стало хуже — долгое время кутюрье боролся с онкозаболеванием.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев