Винокур — о кутюрье Юдашкине: Он совершил революцию в российской моде

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что модельер Валентин Юдашкин совершил революцию в российской моде. По мнению юмориста, он был выдающимся художником.

Винокур отметил, что показы работ Юдашкина были настоящим праздником для миллионов людей. Он назвал модельера тактичным, умным и скромным человеком.