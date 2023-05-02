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2 мая, 11:58

Винокур — о кутюрье Юдашкине: Он совершил революцию в российской моде

Юморист Винокур назвал Юдашкина выдающимся художником и умным человеком

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что модельер Валентин Юдашкин совершил революцию в российской моде. По мнению юмориста, он был выдающимся художником.

Винокур отметил, что показы работ Юдашкина были настоящим праздником для миллионов людей. Он назвал модельера тактичным, умным и скромным человеком.

"Я ему очень благодарен за многолетнюю дружбу, кланяюсь памяти прекрасного человека", — сказал артист в беседе с телеканалом "360".

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Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 59 лет скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Уточнялось, что незадолго до этого он попал в больницу, поскольку ему стало хуже — долгое время кутюрье боролся с онкозаболеванием.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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