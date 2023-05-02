КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 11:38

Адвокат Добровинский — о смерти Юдашкина: Не стало отечественного Диора

Адвокат Добровинский назвал смерть модельера Юдашкина ужасной новостью

Российский адвокат Александр Добровинский принёс соболезнования семье и близким модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью. Он заявил, что память о российском кутюрье сохранится надолго.

"Не стало нашего отечественного Диора. Ужасная новость. Лучезарная улыбка Валентина Абрамовича Юдашкина навсегда останется в моей памяти. Мы были знакомы много лет: с ним и с его очаровательной семьёй", — сказал Добровинский в беседе с Лайфом.

Адвокат назвал модельера безумно талантливым человеком. Он поделился, что живёт в доме, внутренний дизайн которого оформлял именно Юдашкин, его подпись стоит на мебели и на некоторых предметах интерьера.

10 цитат великого российского кутюрье Валентина Юдашкина

10 цитат великого российского кутюрье Валентина Юдашкина

"Одежда, которую он для меня шил, висит у меня в гардеробе, а тоска об ушедшем близком человеке, кажется, поселилась в душе навсегда. Такой молодой и такой талантливый. Мои соболезнования семье и близким", — добавил он.

Напомним, 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет, долгое время кутюрье боролся с онкологическим заболеванием. Юдашкин попал в больницу два дня назад, но врачи не смогли спасти его. Два дня назад в возрасте 85 лет скончался ещё один российский модельер — Вячеслав Зайцев.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Александр Добровинский
  • Валентин Юдашкин
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров