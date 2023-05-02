Адвокат Добровинский — о смерти Юдашкина: Не стало отечественного Диора

Российский адвокат Александр Добровинский принёс соболезнования семье и близким модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью. Он заявил, что память о российском кутюрье сохранится надолго.

"Не стало нашего отечественного Диора. Ужасная новость. Лучезарная улыбка Валентина Абрамовича Юдашкина навсегда останется в моей памяти. Мы были знакомы много лет: с ним и с его очаровательной семьёй", — сказал Добровинский в беседе с Лайфом.

Адвокат назвал модельера безумно талантливым человеком. Он поделился, что живёт в доме, внутренний дизайн которого оформлял именно Юдашкин, его подпись стоит на мебели и на некоторых предметах интерьера.