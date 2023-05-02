Генич признал, что был не прав, когда пожелал "Ростову" проиграть все игры в РПЛ

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал о конфликте с "Ростовом" по итогам матча команды с московским "Спартаком" в 25-м туре РПЛ.

Комментируя поединок, Генич назвал игровым моментом жёсткое столкновение в центре поля форварда красно-белых Александра Соболева с игроком жёлто-синих Андреем Ланговичем. В "Ростове" потроллили комментатора в соцсетях за эти слова, напомнив, что тот недавно получил в подарок от "Спартака" клубный бомбер. Также в пресс-службе команды отметили, что лучше бы Геничу "ещё и очки подарили". Комментатор ответил на это резкой критикой и пожелал "Ростову" проиграть оставшиеся матчи в этом сезоне РПЛ.

В телеграм-канале Генич сегодня признался, что спорный эпизод обсуждался им с "Ростовом" до момента появления скандальной публикации. Ключевым для него стало напоминание про спартаковский бомбер и очки. При этом Генич признал, что был не прав, пожелав "Ростову" проиграть оставшиеся матчи.

"Что я сделал не так — я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил сразу в реакцию на пост, который опубликовал "Ростов". За это мне не стыдно, а неудобно и неприятно… Может быть, я был неправ… когда сказал, что желаю "Ростову" проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас. Не будете — значит, не заслужили", — сказал Генич, пожелав удачи жёлто-синим в следующих матчах.