"Ты в моём сердце, друг": Киркоров назвал Юдашкина легендой
Киркоров назвал Юдашкина легендой и выразил соболезнования в связи с его смертью
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Российский певец Филипп Киркоров заявил, что такие звёзды, как модельер Валентин Юдашкин, остаются навсегда. Он выразил соболезнования в связи со смертью известного кутюрье.
"Такие звёзды и легенды не уходят... Такие остаются навсегда! Ты в моём сердце, мой друг", — написал Киркоров в соцсетях.
Напомним, модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. О его смерти стало известно 2 мая, а незадолго до этого кутюрье был госпитализирован, поскольку ему стало хуже. Продолжительное время Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием, у него был рак почки.