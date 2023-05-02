КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 13:31

"Ты в моём сердце, друг": Киркоров назвал Юдашкина легендой

Киркоров назвал Юдашкина легендой и выразил соболезнования в связи с его смертью

<p>Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что такие звёзды, как модельер Валентин Юдашкин, остаются навсегда. Он выразил соболезнования в связи со смертью известного кутюрье.

"Такие звёзды и легенды не уходят... Такие остаются навсегда! Ты в моём сердце, мой друг", — написал Киркоров в соцсетях.

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Напомним, модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. О его смерти стало известно 2 мая, а незадолго до этого кутюрье был госпитализирован, поскольку ему стало хуже. Продолжительное время Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием, у него был рак почки.

Илья Суриков
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