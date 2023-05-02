"Ты в моём сердце, друг": Киркоров назвал Юдашкина легендой

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что такие звёзды, как модельер Валентин Юдашкин, остаются навсегда. Он выразил соболезнования в связи со смертью известного кутюрье.

"Такие звёзды и легенды не уходят... Такие остаются навсегда! Ты в моём сердце, мой друг", — написал Киркоров в соцсетях.