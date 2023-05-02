В Брянской области предотвратили диверсию на железной дороге: по данным SHOT, местный житель заметил подозрительный подкоп на перегоне Брянск – Унеча, где накануне уже сошёл с рельсов один состав. Предварительно, в этот подкоп злоумышленники планировали заложить взрывчатку.