В Брянской области предотвратили диверсию на железной дороге
В Брянской области предотвратили диверсию на железной дороге: по данным SHOT, местный житель заметил подозрительный подкоп на перегоне Брянск – Унеча, где накануне уже сошёл с рельсов один состав. Предварительно, в этот подкоп злоумышленники планировали заложить взрывчатку.
Сейчас на месте работают силовики.
Напомним, накануне одну диверсию злоумышленникам всё же удалось претворить в жизнь. В Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся, также с путей сошло семь вагонов, но, к счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, железную дорогу могли подорвать два диверсанта. Сейчас движение поездов на перегоне восстановлено.
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