КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 12:22

В Брянской области предотвратили диверсию на железной дороге

В Брянской области предотвратили диверсию на железной дороге: по данным SHOT, местный житель заметил подозрительный подкоп на перегоне Брянск – Унеча, где накануне уже сошёл с рельсов один состав. Предварительно, в этот подкоп злоумышленники планировали заложить взрывчатку.

Сейчас на месте работают силовики.

Мощность взрывчатки на ж/д путях под Брянском составляла около 10 кг тротила

Мощность взрывчатки на ж/д путях под Брянском составляла около 10 кг тротила

Напомним, накануне одну диверсию злоумышленникам всё же удалось претворить в жизнь. В Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся, также с путей сошло семь вагонов, но, к счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, железную дорогу могли подорвать два диверсанта. Сейчас движение поездов на перегоне восстановлено.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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