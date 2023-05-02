КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 12:56

В МИД вызвали временного поверенного в делах Польши

В МИД прибыл вызванный туда временный поверенный в делах Польши Щлядевски

В Министерство иностранных дел России прибыл вызванный туда временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски. Поводом для встречи с ним стало силовое изъятие в Варшаве здания школы при Посольстве России.

Как сообщает ТАСС, проходя в здание, польский дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов.

Посольство РФ направило Польше ноту протеста из-за захвата школы в Варшаве

Посольство РФ направило Польше ноту протеста из-за захвата школы в Варшаве

Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Глава Россотрудничества заявил, что Москва этого не забудет, а в МИД РФ пообещали "очень жёсткий ответ" на выходку поляков.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Андрей Григорьев
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