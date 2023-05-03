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3 мая, 06:52

Власти Кубани опровергли сообщения об эвакуации местных жителей из-за пожара на нефтебазе

Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации при пожаре на нефтебазе на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что из-за пожара на нефтебазе в посёлке Волна Темрюкского района эвакуируют жителей.

Пожарные борются с огнём на нефтебазе в посёлке Волна Темрюкского района. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев

"Сейчас в Сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей посёлка Волна в Темрюкском районе. Эта информация не соответствует действительности", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона заверил, что ситуация находится под контролем и не требует эвакуации. Он также обратился к местным жителям с просьбой не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

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Напомним, в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности. Уточнялось, что возгорание происходит на площади 1,2 квадратных метров. SHOT сообщал, что причиной взрыва стала атака беспилотника. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет.

Обложка ©

Telegram / Вениамин Кондратьев

Николь Вербер
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