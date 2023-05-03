Власти Кубани опровергли сообщения об эвакуации местных жителей из-за пожара на нефтебазе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что из-за пожара на нефтебазе в посёлке Волна Темрюкского района эвакуируют жителей.

Пожарные борются с огнём на нефтебазе в посёлке Волна Темрюкского района. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев

"Сейчас в Сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей посёлка Волна в Темрюкском районе. Эта информация не соответствует действительности", — написал он в телеграм-канале.