Суд во Владивостоке признал незаконной отмену приговора депутату Самсонову
Кассационный суд во Владивостоке признал незаконной отмену приговора приморскому депутату Артёму Самсонову по делу о растлении ребёнка. Об этом Лайфу сообщили представители судебной инстанции. Самсонов снова заключён под стражу, а пересмотр дела, судя по всему, возобновят.
Согласно информации на сайте кассационного суда, жалобу на отмену приговора Самсонову подала прокуратура, а также представитель потерпевшей стороны — сына бывшего приятеля депутата. На момент инкриминируемого Самсонову преступления мальчику было 11 лет. По данным следствия, летом 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке, демонстрировал ребёнку "предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Как уже сообщал Лайф, Артёма Самсонова задержали 17 ноября 2021 года, вскоре было предъявлено обвинение. Приморский суд вынес ему обвинительный приговор, назначив депутату 13 лет колонии строгого режима. А в феврале текущего года Самсонову неожиданно отменили приговор, а на время пересмотра дела отправили под домашний арест. Сам он своей вины не признавал и не признаёт.