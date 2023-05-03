Суд во Владивостоке признал незаконной отмену приговора депутату Самсонову

Кассационный суд во Владивостоке признал незаконной отмену приговора приморскому депутату Артёму Самсонову по делу о растлении ребёнка. Об этом Лайфу сообщили представители судебной инстанции. Самсонов снова заключён под стражу, а пересмотр дела, судя по всему, возобновят.

Согласно информации на сайте кассационного суда, жалобу на отмену приговора Самсонову подала прокуратура, а также представитель потерпевшей стороны — сына бывшего приятеля депутата. На момент инкриминируемого Самсонову преступления мальчику было 11 лет. По данным следствия, летом 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке, демонстрировал ребёнку "предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".