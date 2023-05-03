Убивший 13-летнюю девочку стример из Петербурга ходил по школе с молотком

Блогер, убивший 13-летнюю девочку у посёлка Парголово в Санкт-Петербурге, был нормальным, но иногда ходил по школе с молотком. Такую характеристику в беседе с телеканалом "360" дал его знакомый.

По его словам, в школе фигурант дела часто был с другом и здоровался почти со всеми. Иногда подросток вёл себя довольно неадекватно.