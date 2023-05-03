Убивший 13-летнюю девочку стример из Петербурга ходил по школе с молотком
Стример-убийца. Обложка © SHOT
Блогер, убивший 13-летнюю девочку у посёлка Парголово в Санкт-Петербурге, был нормальным, но иногда ходил по школе с молотком. Такую характеристику в беседе с телеканалом "360" дал его знакомый.
По его словам, в школе фигурант дела часто был с другом и здоровался почти со всеми. Иногда подросток вёл себя довольно неадекватно.
"Например, бывало, с молотком по школе ходил, типа если что не так, мог и пригрозить, но не знаю, по приколу или по шутке он так делал", — сказал собеседник телеканала.
Напомним, ужасающее убийство произошло в парке Парголова. Блогер вместе со своей 15-летней подругой заранее вырыли могилу в лесу и пригласили туда жертву под предлогом "дать интервью в необычном месте". В итоге подростки забили девочку молотком и закопали вместе с личными вещами. Стример отправлял матери убитой им девочки сообщения, чтобы та не беспокоилась. Позже он заявил, что убил школьницу ради "собственного величия".