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3 мая, 15:23

Убивший 13-летнюю девочку стример из Петербурга ходил по школе с молотком

<p>Стример-убийца. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50854" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Стример-убийца. Обложка © SHOT

Блогер, убивший 13-летнюю девочку у посёлка Парголово в Санкт-Петербурге, был нормальным, но иногда ходил по школе с молотком. Такую характеристику в беседе с телеканалом "360" дал его знакомый.

По его словам, в школе фигурант дела часто был с другом и здоровался почти со всеми. Иногда подросток вёл себя довольно неадекватно.

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"Например, бывало, с молотком по школе ходил, типа если что не так, мог и пригрозить, но не знаю, по приколу или по шутке он так делал", — сказал собеседник телеканала.

Напомним, ужасающее убийство произошло в парке Парголова. Блогер вместе со своей 15-летней подругой заранее вырыли могилу в лесу и пригласили туда жертву под предлогом "дать интервью в необычном месте". В итоге подростки забили девочку молотком и закопали вместе с личными вещами. Стример отправлял матери убитой им девочки сообщения, чтобы та не беспокоилась. Позже он заявил, что убил школьницу ради "собственного величия".

Никита Никонов
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