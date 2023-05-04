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4 мая, 05:08

Житель брянского села Полевые Новосёлки пострадал при ударе ВСУ

Богомаз: Один человек пострадал при ударе ВСУ по селу Полевые Новосёлки

Украинские военные утром 4 мая нанесли удар по селу Полевые Новосёлки Суземского района, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждено несколько домовладений, нарушено энергоснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.

Число погибших при обстреле посёлка Суземка Брянской области выросло до четырёх

Число погибших при обстреле посёлка Суземка Брянской области выросло до четырёх

Также губернатор отметил, что на данный момент на месте обстрела работают оперативные службы.

Ранее Лайф писал, что ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка. В результате погибли два мирных жителя. Также один жилой дом был разрушен полностью, а ещё два получили частичные повреждения. Позже стало известно, что украинские военные второй раз за ночь 30 апреля обстреляли Суземку.

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Telegram / AV БогомаZ (архивное фото)

Юлия Коновалова
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