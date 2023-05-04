Житель брянского села Полевые Новосёлки пострадал при ударе ВСУ
Богомаз: Один человек пострадал при ударе ВСУ по селу Полевые Новосёлки
Украинские военные утром 4 мая нанесли удар по селу Полевые Новосёлки Суземского района, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждено несколько домовладений, нарушено энергоснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.
Также губернатор отметил, что на данный момент на месте обстрела работают оперативные службы.
Ранее Лайф писал, что ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка. В результате погибли два мирных жителя. Также один жилой дом был разрушен полностью, а ещё два получили частичные повреждения. Позже стало известно, что украинские военные второй раз за ночь 30 апреля обстреляли Суземку.
Telegram / AV БогомаZ (архивное фото)