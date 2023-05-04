Житель брянского села Полевые Новосёлки пострадал при ударе ВСУ

Украинские военные утром 4 мая нанесли удар по селу Полевые Новосёлки Суземского района, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждено несколько домовладений, нарушено энергоснабжение", — написал глава региона в телеграм-канале.